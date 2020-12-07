Названы пожизненные последствия коронавируса 

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Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, какие могут быть пожизненные последствия коронавируса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам врача, чаще всего пациенты жалуются на выраженную слабость:

"Такая, что сил нет ни на что вообще, очень тяжело входить в привычный ритм".

Навсегда может остаться и парестезия — "постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях".

Кроме того, медик рассказал, что не редкостью является повышенное давление:

"Чаще оно беспокоит пациентов в период дебюта болезни. Далее идут ощущение озноба, остающееся даже после выздоровления, ощущение нехватки воздуха и невосстанавливающиеся обоняние и вкус".

У пациентов с COVID-19 из-за нарушения магниево-кальциевого обмена "серьезно страдают" мышцы, а также развивается гипертоническая болезнь.

"Печень и почки также страдают", — добавил Кондрахин.

Однако вероятность развития последствий зависит от возраста пациента, его состояния здоровья до COVID-19 и тяжести заболевания, заявил врач.