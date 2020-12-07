Назван орган, который сильнее всего поражает COVID

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Фармаколог Александр Эдигер рассказал, что больше всего страдает в организме человека из-за коронавируса. Об этом сообщает Nation News.

По словам медика, главная мишень COVID-19 — центральная нервная система:

"В первую очередь это тяжелый астенический синдром, когда мы имеем усталость, нарушение внимания, памяти. На сегодняшний день ситуация с центральной нервной системой — наиболее значимое последствие вируса".

Александр Эдигер добавил, что коронавирус поражает сосуды. Это похоже на диабетическую ангиопатию — снижение эластичности сосудов, протекающее без воспаления.