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Назван орган, который сильнее всего поражает COVID-19 

Анна Арсеньева 41 минуту назад
Назван орган, который сильнее всего поражает COVID
Фото: depositphotos.com
Фармаколог Александр Эдигер рассказал, что больше всего страдает в организме человека из-за коронавируса. Об этом сообщает Nation News.
По словам медика, главная мишень COVID-19 — центральная нервная система:

"В первую очередь это тяжелый астенический синдром, когда мы имеем усталость, нарушение внимания, памяти. На сегодняшний день ситуация с центральной нервной системой — наиболее значимое последствие вируса".

Александр Эдигер добавил, что коронавирус поражает сосуды. Это похоже на диабетическую ангиопатию — снижение эластичности сосудов, протекающее без воспаления.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые назвали способ защиты от COVID-19 в машине.
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