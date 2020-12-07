Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые назвали способ защиты от COVID-19 в машине 

Анна Арсеньева 1 час назад
Ученые из США рассказали, как защититься от заражения коронавирусом в машине. Статья опубликована в журнале Science Advances.
Специалисты из Университета Брауна смоделировали воздушные потоки внутри автомобиля на компьютере. Пассажир сидел сзади с противоположной от водителя стороны.
Выяснилось, что чем больше открытых окон, тем ниже концентрация переносимых по воздуху частиц. Включенная вентиляция никак не влияла на риск заражения.
Как рассказали ученые, открытое только сзади окно не сильно снижает вероятность передачи инфекции, так как поток воздуха проходит через весь салон и выходит обратно.
Если окна открыты и у водителя, и у пассажира, тот, кто ведет машину, более подвержен заражению. Это объясняется разницей давления: чаще всего воздух проникает через заднее окно и выходит через переднее.
Однако эксперты предупредили, что лучший способ снизить риск распространения COVID-19 в машине — носить маски.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, как ищут контактировавших с заболевшими.
Видео дня. Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
Комментарии 1
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение