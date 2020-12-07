Ученые назвали способ защиты от COVID-19 в машине 

Ученые из США рассказали, как защититься от заражения коронавирусом в машине. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Специалисты из Университета Брауна смоделировали воздушные потоки внутри автомобиля на компьютере. Пассажир сидел сзади с противоположной от водителя стороны.

Выяснилось, что чем больше открытых окон, тем ниже концентрация переносимых по воздуху частиц. Включенная вентиляция никак не влияла на риск заражения.

Как рассказали ученые, открытое только сзади окно не сильно снижает вероятность передачи инфекции, так как поток воздуха проходит через весь салон и выходит обратно.

Если окна открыты и у водителя, и у пассажира, тот, кто ведет машину, более подвержен заражению. Это объясняется разницей давления: чаще всего воздух проникает через заднее окно и выходит через переднее.

Однако эксперты предупредили, что лучший способ снизить риск распространения COVID-19 в машине — носить маски.