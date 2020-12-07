Выяснилось, как ищут контактировавших с заболевшими

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как работает колл-центр по обзвону заболевших коронавирусом и выявлению контактировавших с ними. Об этом пишет газета "Известия".

По словам Анастасии Раковой, в смену в московском колл-центре работают 450 специалистов. Они общаются с заболевшими и восстанавливают круг их контактов.

"Мы уделяем большое внимание эпидемиологическому расследованию каждого случая новой коронавирусной инфекции. Наша цель — максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы пресечь цепочку распространения вируса", — рассказала заместитель мэра.

С октября в столице выявили более 360 тысяч лиц, контактировавших с больными COVID-19. Также в Москве заработал колл-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними за последние две недели.