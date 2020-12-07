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За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом 20,6% из них не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 456 летальных исходов, а полностью выздоровело 18 850 человек.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.