Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса 

Катерина Саломе 40 минут назад
За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом 20,6% из них не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 456 летальных исходов, а полностью выздоровело 18 850 человек.
стопкоронавирус.рф 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыта разница потери обоняния при COVID-19 и ОРВИ.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение