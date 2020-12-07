Названы продукты, повышающие риск заражения COVID

Терапевт Ольга Бурлакова рассказала, какие продукты повышают вероятность заражения COVID-19. Своими соображениями она поделилась в беседе с NEWS.ru.

Прежде всего, по словам доктора, речь идет о об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка). Также повлиять на развитие коронавируса могут алкоголь, крепкий чай и кофе. Все перечисленные продукты смещают кислотно-щелочной баланс, который необходим для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. Соответственно, если потреблять продукты, смещающие кислотно-щелочное равновесие, может снизиться иммунитет.

"Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают ее в сторону закисления",

— подчеркнула Бурлакова.