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Стопкоронавирус.рф

Выяснилось, какие продукты повышают риск развития COVID-19 

Катерина Саломе 1 час назад
Названы продукты, повышающие риск заражения COVID
Фото: depositphotos.com
Терапевт Ольга Бурлакова рассказала, какие продукты повышают вероятность заражения COVID-19. Своими соображениями она поделилась в беседе с NEWS.ru.
Прежде всего, по словам доктора, речь идет о об изделиях из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, сметана, печенье, батончики, булочки, фастфуд, газировка). Также повлиять на развитие коронавируса могут алкоголь, крепкий чай и кофе. Все перечисленные продукты смещают кислотно-щелочной баланс, который необходим для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. Соответственно, если потреблять продукты, смещающие кислотно-щелочное равновесие, может снизиться иммунитет.

"Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают ее в сторону закисления",

— подчеркнула Бурлакова.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач раскрыла негативное воздействие COVID-19 на мужчин.
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Комментарии 1
Коронавирус , Ольга Бурлакова
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