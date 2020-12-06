Врач раскрыла негативное воздействие COVID-19 на мужчин

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Американский вирусолог Дэна Грейсон заявила, что пациенты, перенесшие COVID-19, могут ещё долгое время лечиться от побочных эффектов.

Особую тревогу врач выразила по поводу здоровья мужчин, так как одним из негативных последствий коронавируса стала эректильная дисфункция.

Проблема проявляется в недостаточной напряженности полового органа, при которой невозможно совершить половой акт.