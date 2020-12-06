Врач раскрыла негативное воздействие COVID-19 на мужчин

Американский вирусолог Дэна Грейсон заявила, что пациенты, перенесшие COVID-19, могут ещё долгое время лечиться от побочных эффектов.
Особую тревогу врач выразила по поводу здоровья мужчин, так как одним из негативных последствий коронавируса стала эректильная дисфункция.
Проблема проявляется в недостаточной напряженности полового органа, при которой невозможно совершить половой акт.
"Даже переболев, пациент не будет в безопасности. Вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения", — цитирует эксперта телеканал NBC Chicago.
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