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Стопкоронавирус.рф

Врач предупредила о пожизненных осложнениях после коронавируса 

Даня Виттиг 32 минуты назад
Врач раскрыла негативное воздействие COVID-19 на мужчин
Фото: depositphotos.com
Американский вирусолог Дэна Грейсон заявила, что пациенты, перенесшие COVID-19, могут ещё долгое время лечиться от побочных эффектов.
Особую тревогу врач выразила по поводу здоровья мужчин, так как одним из негативных последствий коронавируса стала эректильная дисфункция.
Проблема проявляется в недостаточной напряженности полового органа, при которой невозможно совершить половой акт.

"Даже переболев, пациент не будет в безопасности. Вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения", — цитирует эксперта телеканал NBC Chicago.

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