Врач назвал сроки окончания пандемии в России 

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса в России. Об этом он сообщил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По мнению медика, пандемия коронавируса в стране может отступить к концу следующего года.