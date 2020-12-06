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Врач назвал сроки окончания пандемии в России 

Анна Арсеньева 58 минут назад
Врач назвал сроки окончания пандемии в России
Фото: depositphotos.com
Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса в России. Об этом он сообщил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
По мнению медика, пандемия коронавируса в стране может отступить к концу следующего года.

"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление, я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", — заявил Валерий Вечерко.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 29 039 новых случаев COVID-19.
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