Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 29 039 новых случаев COVID-19 

Анна Арсеньева 33 минуты назад
За последние сутки в России зафиксировали 29 039 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в стране выявлено 2 460 770 инфицированных. Об этом сообщает оперативный штаб.
У 20,9% не было клинических проявлений болезни. За сутки умерло 457 человек, полностью выздоровело — 21 342.
Больше всего новых случаев коронавируса в Москве — 7512. В столице госпитализировали 1404 пациента. Следующие по заболеваемости — Санкт-Петербург — 3753, и Московская область — 1295. По другим регионам России новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:
Стопкоронавирус.рф
Ранее "Рамблер" сообщал, что антибиотики не помогут при профилактике от COVID-19.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение