За последние сутки в России зафиксировали 29 039 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в стране выявлено 2 460 770 инфицированных. Об этом сообщает оперативный штаб.

У 20,9% не было клинических проявлений болезни. За сутки умерло 457 человек, полностью выздоровело — 21 342.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве — 7512. В столице госпитализировали 1404 пациента. Следующие по заболеваемости — Санкт-Петербург — 3753, и Московская область — 1295. По другим регионам России новые случаи COVID-19 распределились следующим образом: