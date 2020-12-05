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Стопкоронавирус.рф

Россия установила новый рекорд по заболевшим COVID-19 

Александра Нечаева 3 часа назад
Россия установила новый рекорд по заболевшим ковид
Фото: Depositphotos
За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. У 20,4% не было клинических проявлений болезни.
Как сообщает оперативный штаб, за сутки было зарегистрировано 508 летальных исходов. полностью выздоровело 27 644 человека.
По регионам новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что иммунолог назвал почти незаметные симптомы коронавируса.
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