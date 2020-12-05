Россия установила новый рекорд по заболевшим ковид

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За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. У 20,4% не было клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки было зарегистрировано 508 летальных исходов. полностью выздоровело 27 644 человека.

По регионам новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.