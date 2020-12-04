Иммунолог назвал почти незаметные симптомы COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал про незаметные симптомы COVID-19. Об это сообщает «Лента.ру».

По словам врача, при заражении коронавирусом могут возникать практически незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание.

«Это самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания. Они проявляются, потому что вначале вирус оседает на слизистой рта и носа».

По его словам, при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.