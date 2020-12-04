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Стопкоронавирус.рф

Иммунолог назвал почти незаметные симптомы коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
Иммунолог назвал почти незаметные симптомы COVID-19
Фото: depositphotos.com
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал про незаметные симптомы COVID-19. Об это сообщает «Лента.ру».
По словам врача, при заражении коронавирусом могут возникать практически незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание.

«Это самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания. Они проявляются, потому что вначале вирус оседает на слизистой рта и носа».

По его словам, при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.

«А вот сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и больше тестов стали делать, стали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле, если внимательно присмотреться, симптомы все-таки есть».

Ранее "Рамблер" сообщал про опасные ошибки, которые совершают врачи при лечении COVID-19.
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Коронавирус , Владимир Болибок , Lenta.ru
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