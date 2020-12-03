Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

Обнаружено 18 лекарств для лечения коронавируса

Катерина Саломе
2 часа назад
Американские специалисты обнаружили, что 18 уже существующих препаратов против различных болезней эффективны в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Медицинская школа Бостонского университета.
Обнаружено 18 лекарств для лечения коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает аномальные изменения в белковой структуре клеток. Попадая в легкие, инфекция начинает использовать ресурсы, необходимые для нормального роста клеток, при этом вирус избегает атак иммунной системы.
«Есть важные биологические особенности клеток легких, которые не воспроизводятся другими типами клеток, обычно используемыми для изучения вирусной инфекции. Изучение вируса в контексте наиболее поврежденного типа клеток, вероятно, даст информацию, которую мы бы не смогли получить при рассмотрении других моделей»,
— пояснил доктор Эндрю Уилсон, один из авторов исследования.
По словам специалистов, некоторые препараты показали исключительную способность блокировать разрастание вируса в клетках легких. Ученые уверены, что ряд существующих лекарств могут помочь в борьбе с коронавирусом. Но не один из 18 препаратов не называется.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что перечислены побочные эффекты вакцинации от COVID-19.
Коронавирус,Эндрю Уилсон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители