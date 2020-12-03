Обнаружено 18 лекарств для лечения коронавируса

Эксперты провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает аномальные изменения в белковой структуре клеток. Попадая в легкие, инфекция начинает использовать ресурсы, необходимые для нормального роста клеток, при этом вирус избегает атак иммунной системы.
По словам специалистов, некоторые препараты показали исключительную способность блокировать разрастание вируса в клетках легких. Ученые уверены, что ряд существующих лекарств могут помочь в борьбе с коронавирусом. Но не один из 18 препаратов не называется.