Обнаружено 18 лекарств для лечения коронавируса

Американские специалисты обнаружили, что 18 уже существующих препаратов против различных болезней эффективны в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Медицинская школа Бостонского университета.

Эксперты провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает аномальные изменения в белковой структуре клеток. Попадая в легкие, инфекция начинает использовать ресурсы, необходимые для нормального роста клеток, при этом вирус избегает атак иммунной системы.

«Есть важные биологические особенности клеток легких, которые не воспроизводятся другими типами клеток, обычно используемыми для изучения вирусной инфекции. Изучение вируса в контексте наиболее поврежденного типа клеток, вероятно, даст информацию, которую мы бы не смогли получить при рассмотрении других моделей»,

— пояснил доктор Эндрю Уилсон , один из авторов исследования.