Найден способ облегчить течение коронавируса 

Стало известно, кто реже болеет коронавирусом и переносит его легче остальных. Как показало исследование «Фитнес vs Corona», проведенное Ассоциацией операторов фитнес-индустрии и исследовательской компанией Content Research, существенно облегчить течение COVID-19 помогает регулярный спорт. Об этом сообщает РИА Новости

"Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев",

— говорится в исследовании.

Среди участников опроса 15% отметили, что переболели коронавирусом, а 85% — не болели.

Также было отмечено, что среди тех, кто перенес коронавирус, переболевших в тяжелой форме было больше среди не занимающихся спортом регулярно.

"По итогам этого опроса мы получили важное подтверждение для всей индустрии: занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое главное — легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19",

Опрос проводился в ноябре по Сети. В исследовании приняло участие 7 800 респондентов.