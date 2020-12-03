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Стопкоронавирус.рф

Найден способ облегчить течение коронавируса 

Стелла Шмель 2 часа назад
Найден способ облегчить течение коронавируса
Фото: depositphotos.com
Стало известно, кто реже болеет коронавирусом и переносит его легче остальных. Как показало исследование «Фитнес vs Corona», проведенное Ассоциацией операторов фитнес-индустрии и исследовательской компанией Content Research, существенно облегчить течение COVID-19 помогает регулярный спорт. Об этом сообщает РИА Новости.

"Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев",

— говорится в исследовании.
Среди участников опроса 15% отметили, что переболели коронавирусом, а 85% — не болели.
Также было отмечено, что среди тех, кто перенес коронавирус, переболевших в тяжелой форме было больше среди не занимающихся спортом регулярно.

"По итогам этого опроса мы получили важное подтверждение для всей индустрии: занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое главное — легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19",

— заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.
Опрос проводился в ноябре по Сети. В исследовании приняло участие 7 800 респондентов.
Ранее "Рамблер" писал, что Комаровский разнес народные советы против COVID-19.
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Коронавирус , Ольга Киселева
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