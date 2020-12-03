Опубликованы новые данные по COVID-19 в России

Опубликованы данные, актуальные на 3 декабря, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 554 летальных исхода. А полностью выздоровело 29 502 человека.

По регионам статистика распределилась так:

стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, а выздоровело 1 859 851 человек.