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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы официальные данные по статистике коронавируса в России 

Стелла Шмель 32 минуты назад
Опубликованы новые данные по COVID-19 в России
Фото: depositphotos.com
Опубликованы данные, актуальные на 3 декабря, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 554 летальных исхода. А полностью выздоровело 29 502 человека.
По регионам статистика распределилась так:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, а выздоровело 1 859 851 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что аномальное течение COVID-19 описал медик.
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