Названы признаки того, что маску пора менять

Специалисты рассказали, по каким признакам можно определить, что маску пока выкидывать. На новость обратило внимание издание Huffington Post.

В качестве альтернативы одноразовых маскам существуют и многоразовые — они более экологичны, но эффективность может быть снижена из-за неоднократного использования. Эксперты назвали несколько признаков того, что такую маску пора менять.

Растянутые резинки — первый признак того, что маска подлежит замене. Из-за изношенности креплений маска не будет прилегать плотно к лицу, соответственно, становится бесполезной.

Не имеет смысла носить и поврежденную маску — с разрывами ткани, дырками, торчащими нитками.

Маску необходимо заменить, если на ней есть пятно, которое не отстиралось после чистки.

Если через маску можно задуть свечку или увидеть пар изо рта, появляющийся на холоде, значит, маску пора выбрасывать — она слишком истончилась и перестала быть эффективной.

Также специалисты настаивают, что многоразовую маску обязательно нужно менять после достижения лимита в 30 стирок.