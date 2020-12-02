В мире может начаться дефицит вакцин от COVID-19

В мире в ближайшие месяцы может произойти дефицит вакцин от коронавируса. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Как сказал представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, людям нужно осознать, что в течение трех-шести месяцев в мире не будет достаточно вакцин для предотвращения распространения коронавируса.
Майкл Район призвал продолжать соблюдать меры безопасности. Он предположил, что до того, как появится вакцина, может случиться новая волна коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ изменила правила ношения масок.