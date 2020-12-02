Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

В мире может начаться дефицит вакцин от коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
В мире может начаться дефицит вакцин от COVID-19
Фото: depositphotos.com
В мире в ближайшие месяцы может произойти дефицит вакцин от коронавируса. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Как сказал представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, людям нужно осознать, что в течение трех-шести месяцев в мире не будет достаточно вакцин для предотвращения распространения коронавируса.
Майкл Район призвал продолжать соблюдать меры безопасности. Он предположил, что до того, как появится вакцина, может случиться новая волна коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ изменила правила ношения масок.
Видео дня. Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение