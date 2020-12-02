В мире может начаться дефицит вакцин от COVID-19

Как сказал представитель ВОЗ в ходе сессии вопросов и ответов, людям нужно осознать, что в течение трех-шести месяцев в мире не будет достаточно вакцин для предотвращения распространения коронавируса.

Майкл Район призвал продолжать соблюдать меры безопасности. Он предположил, что до того, как появится вакцина, может случиться новая волна коронавируса.