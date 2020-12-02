ВОЗ изменила правила ношения масок 

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок во время пандемии коронавируса. Теперь они стали строже.

Как сообщается на сайте ВОЗ, людям необходимо носить средства индивидуальной защиты на улице, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум один метр. Также нужно быть в маске внутри помещений, особенно, если оно плохо проветривается.

Рекомендации распространяются на людей старше 12 лет. Детям до пяти лет ВОЗ не советует носить маску. Если ребенку от 6 до 11 лет, решение должно приниматься в зависимости от его умения обращаться со средствами индивидуальной защиты и эпидемиологической ситуации.