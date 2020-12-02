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Стопкоронавирус.рф

Врач раскрыл опасные ошибки при лечении коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Медик и автор YouTube-канала "Разумная медицина" Павел Евдокименко раскрыл несклько опасных ошибок при лечении коронавируса.
Евдокименко обратил внимание на то, что в вопросе лечения COVID-19 является "сторонником минимализма" и уверен, что "не нужно пичкать себя избыточным количеством лекарств". По мнению специалиста, лечить коронавирус антибиотиками и противомалярийными препаратами опасно:

"С самого начала я был противником такого лечения. И я считаю, что во многих случаях состояние больных из-за такого лечения усугублялось".

Эксперт подчеркнул, что антибиотики следует назначать только при присоединении бактериальной инфекции. При коронавирусе она зачастую появляется не ранее чем через неделю после начала заболевания:

"Еще раз повторю: не нужно сразу начинать пить антибиотики и тем более не нужно это делать без контроля врача".

Другая опасная ошибка, по мнению специалиста, — самостоятельное назначение кортикостероидных гормонов, например дексаметазона. Евдокименко заявил, что такие препараты назначают, когда развивается цитокиновый шторм. Применять их разрешается только в стационаре и под контролем врача. В противном случае, можно лишь навредить себе:

"Очень часто люди страдают от избыточного лечения, и порой оно наносит даже больший вред, чем сама болезнь".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг.
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Коронавирус , Видео , Павел Евдокименко
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