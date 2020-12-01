Раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг 

Немецкие ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Уже известно, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.

Биологи из университетской клиники "Шарите" исследовали механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и как на это реагирует иммунная система.

Авторы обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток.

"Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг".

На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.

"Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавляет еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку вирус также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".

Исследователи отмечают, что помимо SARS-CoV-2 в мозг могут проникать и другие вирусные заболевания: герпес и бешенство.

"На наш взгляд, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, например, потерю обоняния или вкуса. Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции".

Авторы подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в исследовании, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому результаты нельзя применять ко всем больным.