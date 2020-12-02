25 345 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 589 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 882 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 1 830 349 человек.