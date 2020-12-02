Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Стопкоронавирус.рф

25 345 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
25 345 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 589 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 882 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 1 830 349 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг.
Видео дня. Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение