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Названы факторы, мешающие восстановлению легких после COVID-19 

Мария Грибова 30 минут назад
Даже после выписки пациентам приходится бороться с последствиями пневмонии. Об этом рассказал Александр Карабиненко в разговоре с радио Sputnik.
Специалист поделился, что после коронавируса и гриппа в легких остается обширная зона фиброзных изменений. Кашель и одышка могут не проходить на протяжении полутора месяцев. При регенерации одни клетки отмирают, а другие рождаются, восстанавливается и структура легких. Однако, если пациент после болезни сразу начинает курить, они могут восстановиться не полностью.
По словам Александра, у курящего человека легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса.
Он также отметил, что восстановление возможно ускорить, если на протяжении всей жизни заниматься спортом и следить за своим здоровьем.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыт механизм проникновения коронавируса в мозг.
Коронавирус , Видео , ИА Sputnik
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