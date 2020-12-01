Даже после выписки пациентам приходится бороться с последствиями пневмонии. Об этом рассказал Александр Карабиненко в разговоре с радио Sputnik

Специалист поделился, что после коронавируса и гриппа в легких остается обширная зона фиброзных изменений. Кашель и одышка могут не проходить на протяжении полутора месяцев. При регенерации одни клетки отмирают, а другие рождаются, восстанавливается и структура легких. Однако, если пациент после болезни сразу начинает курить, они могут восстановиться не полностью.

По словам Александра, у курящего человека легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса.

Он также отметил, что восстановление возможно ускорить, если на протяжении всей жизни заниматься спортом и следить за своим здоровьем.