Выяснилось, почему не удается остановить пандемию 

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Ученые из Турции обнаружили особенность коронавируса, которая не позволяет остановить пандемию. Исследование опубликовано в журнале Infection.

Специалисты изучили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов с COVID-19. Они отличались по возрасту и тяжести заболевания.

Оказалось, что у бессимптомных носителей уровень вирусной нагрузки выше, чем у пациентов с симптомами. Чем тяжелее форма COVID-19 и выше возраст больного, тем ниже был данный показатель.

Именно это, по мнению турецких ученых, объясняет, почему в большинстве стран не удается остановить пандемию.