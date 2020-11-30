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Стопкоронавирус.рф

Выяснилось, почему не удается остановить пандемию 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Выяснилось, почему не удается остановить пандемию
Фото: depositphotos.com
Ученые из Турции обнаружили особенность коронавируса, которая не позволяет остановить пандемию. Исследование опубликовано в журнале Infection.
Специалисты изучили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов с COVID-19. Они отличались по возрасту и тяжести заболевания.
Оказалось, что у бессимптомных носителей уровень вирусной нагрузки выше, чем у пациентов с симптомами. Чем тяжелее форма COVID-19 и выше возраст больного, тем ниже был данный показатель.
Именно это, по мнению турецких ученых, объясняет, почему в большинстве стран не удается остановить пандемию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что американская вакцина показала 100-процентную эффективность.
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