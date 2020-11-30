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Американская вакцина показала 100-процентную эффективность 

Анна Арсеньева 46 минут назад
Американская вакцина оказалась эффективна на 100%
Фото: depositphotos.com
Американская вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала 100-процентную эффективность при тяжелом течении COVID-19, в остальных случаях — 94,1%. Об этом сообщается на сайте компании Moderna, которая занимается ее разработкой.
В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек.

«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 процента, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии», — говорится в сообщении компании.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ изменит рекомендации по «близким контактам».
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