Американская вакцина оказалась эффективна на 100%

Американская вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала 100-процентную эффективность при тяжелом течении COVID-19, в остальных случаях — 94,1%. Об этом сообщается на сайте компании Moderna, которая занимается ее разработкой.

В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек.