Американская вакцина оказалась эффективна на 100%

Американская вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала 100-процентную эффективность при тяжелом течении COVID-19, в остальных случаях — 94,1%. Об этом сообщается на сайте компании Moderna, которая занимается ее разработкой.
В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек.
«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 процента, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии», — говорится в сообщении компании.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ изменит рекомендации по «близким контактам».