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Стопкоронавирус.рф

ВОЗ изменит рекомендации по «близким контактам» с больными COVID-19 

Анна Арсеньева 1 час назад
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что они рассматривают новые рекомендации для определения понятия "близкий контакт" с больным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Вуйнович, тему обсудили 27 ноября на совещании ВОЗ. Изменения связаны с тем, что теперь организация "больше знает о вирусе":

"Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров", — рассказала Мелита Вуйнович.

Раньше под близким контактом подразумевали общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты сроки новой вспышки COVID-19.
Коронавирус , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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