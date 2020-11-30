По словам Вуйнович, тему обсудили 27 ноября на совещании ВОЗ. Изменения связаны с тем, что теперь организация "больше знает о вирусе":

"Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров", — рассказала Мелита Вуйнович.

Раньше под близким контактом подразумевали общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров.