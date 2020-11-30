Проценко рассказал, сколько держатся антитела к COVID

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как долго сохраняются антитела к коронавирусу в организме. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".
По словам медика, антитела начинают пропадать к четвертому месяцу после заражения COVID-19. Однако при повторном заражении они появляются быстрее и активнее.
"Самое большое разочарование, подводя итоги, что за год мы так и не смогли найти целенаправленной терапии. Нет лекарственного препарата, который со стопроцентным механизмом действия редуцировал и убивал бы вирус. Очень ждем вакцинацию и естественный иммунитет", — сказал Проценко в интервью.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач предупредил об осложнениях коронавируса на сердце.