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Врач предупредил об осложнениях коронавируса на сердце 

Мира Маркина 2 часа назад
Врач предупредил об осложнениях коронавируса на сердце
Фото: depositphotos.com
Заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал об осложнениях на сердце, которые провоцирует COVID-19.
По словам специалиста, коронавирус часто повреждает миокард: миокардит часто встречается у пациентов, переболевших COVID-19. Вирусные пневмонии также нередко связаны с микротромбозами.

«В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой. Мы знаем, что возникает гиперкоагуляция, повышается свертываемость крови. Часть сосудов тромбируется, развивается инфаркт миокарда даже на неизмененных сосудах»,

— объяснил кардиолог.
Иванов отметил, что даже спустя месяц после инфицирования у пациентов наблюдались слабость и тахикардия. Медик настоятельно рекомендовал пациентам с COVID-19, которые лечатся дома, при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца немедленно вызывать скорую помощь.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван лучший способ профилактики болезней сердца.
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