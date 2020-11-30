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Раскрыты сроки новой вспышки COVID-19 

Мира Маркина 5 часов назад
Врач-кардиолог из США Александр Иванов раскрыл сроки новой вспышки COVID-19.
По словам специалиста, в 20-х числах января количество фиксируемых случаев коронавируса за сутки в американских городах и ближайших странах может достигнуть 400 тысяч.
Эксперт уточнил, что на рост числа заболевших может повлиять День благодарения, который прошел в 2020 году 28 ноября. В этот день американские семьи традиционно навещают друг друга, что может спровоцировать новую вспышку заражений.
Иванов также отметил, что в США смертность от COVID-19 не снижается с июля.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, сколько россиян переболело коронавирусом.
Коронавирус , Видео
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