Раскрыты сроки новой вспышки COVID-19 

Врач-кардиолог из США Александр Иванов раскрыл сроки новой вспышки COVID-19.

По словам специалиста, в 20-х числах января количество фиксируемых случаев коронавируса за сутки в американских городах и ближайших странах может достигнуть 400 тысяч.

Эксперт уточнил, что на рост числа заболевших может повлиять День благодарения, который прошел в 2020 году 28 ноября. В этот день американские семьи традиционно навещают друг друга, что может спровоцировать новую вспышку заражений.

Иванов также отметил, что в США смертность от COVID-19 не снижается с июля.