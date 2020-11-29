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Стало известно, сколько россиян переболело коронавирусом 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стало известно, какая часть населения России уже переболела новым типом коронавирусной инфекции. Как заявил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины и экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, столкнуться с ним или переболеть могли до половины россиян. Об этом он рассказал в интервью c Ura.ru.

"Ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20-45 процентов россиян, в зависимости от региона, уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом или переболели",

— сообщил врач.
Вирусолог добавил, что исследования, на которые сейчас делают упор ученые, связаны с определением титров антител. Подробной информации пока нет.
Ранее "Рамблер" писал, что 26 683 новых случая коронавируса выявлено в России.
Коронавирус , Видео , Александр Чепурнов , РИА Ura.ru
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