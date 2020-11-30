26 338 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 17 247 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 2 295 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровело 1 778 704 человека.