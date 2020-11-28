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В России усомнились в «истинной» причине пандемии коронавируса 

Александра Нечаева 1 час назад
Известный российский микробиолог Сергей Иванов считает странным заявление немецкого эпидемиолога Александр Кекуле об «истинных» причинах пандемии коронавируса. Об этом Иванов рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Московский комсомолец».
Российский эксперт заявил, что немецкий ученый просто стремится привлечь к себе внимание прессы, периодически высказывая какие-то странные предположения. Так, Иванов напомнил, что недавно Кекуле заявил о вреде карантина и призвал к отмене подобных мер, отметив, что для людей моложе 50 лет коронавирус не представляет серьезной опасности (по словам немецкого ученого, он не смертелен).

“Кекуле постоянно критикует правительство, привлекая таким образом внимание прессы к собственной персоне”,

— высказал свою точку зрения Иванов.
Напомним, что накануне, 27 ноября, Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавирусной инфекции, доминирующий над уханьской разновидностью вируса и являющийся более заразным. К быстрому распространению заболевания, по мнению ученого, привело то, что европейские власти не придали вовремя значения надвигающейся опасности и не приняли соответствующие меры.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии.
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