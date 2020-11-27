Врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии 

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса. Сообщается, что он мутировал на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на опасность инфекции. Об этом врач рассказал в эфире ZDF.

Кекуле поделился, что в 99% случаев инфицирования пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. Однако врач добавил, что возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в Ухане.

Александр также раскритиковал правительство Германии. Он напомнил, что вирусологи предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились.