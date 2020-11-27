Названо условие для снижения риска заражения COVID

Российский иммунолог, академик Алексей Тутельян назвал условие, при котором риск заражения коронавирусом снизится практически полностью. Об этом сообщает "Интерфакс".

Врач заявил, что маски, надетые на больном и на здоровом человеке, снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%.

"Если болеющий коронавирусом наденет маску, то вероятность заражения стоящего рядом человека с учетом социальной дистанции составляет всего лишь 5%, а если оба наденут маски — то 1,5%", — заявил Тутельян на онлайн-конгрессе "Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи".

Если здоровый и больной человек находятся без масок, то риск, по словам иммунолога, увеличивается на 70%.