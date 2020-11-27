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Названо условие почти полного снижения риска заражения COVID-19 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названо условие для снижения риска заражения COVID
Фото: depositphotos.com
Российский иммунолог, академик Алексей Тутельян назвал условие, при котором риск заражения коронавирусом снизится практически полностью. Об этом сообщает "Интерфакс".
Врач заявил, что маски, надетые на больном и на здоровом человеке, снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%.

"Если болеющий коронавирусом наденет маску, то вероятность заражения стоящего рядом человека с учетом социальной дистанции составляет всего лишь 5%, а если оба наденут маски — то 1,5%", — заявил Тутельян на онлайн-конгрессе "Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи".

Если здоровый и больной человек находятся без масок, то риск, по словам иммунолога, увеличивается на 70%.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач показал, что видят люди, умирающие от коронавируса.
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