Врач из американского штата Миссури Кеннет Реми показал, что видят люди, умирающие от коронавируса, в последние минуты своей жизни. Ролик он опубликовал в Twitter.

На видео доктор стоит в полной экипировке над камерой телефона. Судя по кадрам, в последние минуты жизни человек, умирающий от коронавируса, видит лишь лица докторов в респираторах и медицинское оборудование.

Реми рассказал, что человек в последние минуты своей жизни дышит с частотой 40 раз в минуту, а процент насыщения крови кислородом падает ниже 80%.

Врач призвал серьезнее относится к пандемии и быть предельно осторожными. Свое видео он подписал так: "Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза".