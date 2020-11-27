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Стопкоронавирус.рф

Врач показал, что видят люди, умирающие от коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Врач из американского штата Миссури Кеннет Реми показал, что видят люди, умирающие от коронавируса, в последние минуты своей жизни. Ролик он опубликовал в Twitter.
На видео доктор стоит в полной экипировке над камерой телефона. Судя по кадрам, в последние минуты жизни человек, умирающий от коронавируса, видит лишь лица докторов в респираторах и медицинское оборудование.
Реми рассказал, что человек в последние минуты своей жизни дышит с частотой 40 раз в минуту, а процент насыщения крови кислородом падает ниже 80%.
Врач призвал серьезнее относится к пандемии и быть предельно осторожными. Свое видео он подписал так: "Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза".
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа главная особенность пациентов с COVID.
Коронавирус
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