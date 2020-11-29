Заявление о вирусе с высокой смертностью подтвердили

Заявление врача Александра Мясникова оценил эксперт. В беседе с радио Sputnik вирусолог Александр Чепурнов высказал свое мнение. Напомним, ранее Мясников заявил, что мир ждет еще более серьезная пандемия — возникновение нового вируса гриппа, который будет обладать смертностью 30-40%.
Мясников уверен, от такого сценария людей отделяет всего две мутации.
Как объяснил Чепурнов, на самом деле специалисты уже давно рассматривают возможность возникновения подобного вируса. И он согласился с заявлением Мясникова, так как основания для подобного развития событий, по его словам, есть.
Подобный потенциал есть у птичьего гриппа, также он обладает колоссальным уровнем летальности.
"Единственное, что пока нас защищает — это то, что он не передается от человека к человеку. Но это может быть преодолено".
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