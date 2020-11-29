Заявление о вирусе с высокой смертностью подтвердили

Заявление врача Александра Мясникова оценил эксперт. В беседе с радио Sputnik вирусолог Александр Чепурнов высказал свое мнение. Напомним, ранее Мясников заявил, что мир ждет еще более серьезная пандемия — возникновение нового вируса гриппа, который будет обладать смертностью 30-40%.

Мясников уверен, от такого сценария людей отделяет всего две мутации.

Как объяснил Чепурнов, на самом деле специалисты уже давно рассматривают возможность возникновения подобного вируса. И он согласился с заявлением Мясникова, так как основания для подобного развития событий, по его словам, есть.

Подобный потенциал есть у птичьего гриппа, также он обладает колоссальным уровнем летальности.