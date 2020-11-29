26 683 новых случая коронавируса выявлено в России 

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26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 22,1% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 459 летальных исходов. 21 987 человек полностью выздоровели за сутки.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 527 летальных исходов, выздоровело 1 761 457 человек.