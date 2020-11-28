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Врач посоветовала больным коронавирусом больше лежать на животе 

Полина Алферова 1 час назад
Врач посоветовала больным COVID-19 лежать на животе
Фото: РИА Новости
Инфекционист Мария Мясникова в интервью агентству «Москва» рассказала о том, что заболевшим коронавирусом россиянам, которые лечатся на дому, нужно выпивать не менее двух с половиной литров витаминизированной жидкости ежедневно.
Также, по ее словам, необходимо больше лежать на животе, чтобы насытить кровь кислородом.
«Для удобства можно одну подушку подложить под грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», — объяснила Мария Мясникова.
Также врач посоветовала регулярно делать дыхательную гимнастику и отказаться от тяжелых физических нагрузок. Однако самое важное условие лечения — точное следование всем указаниям врача.
Ранее «Рамблер» писал, что врач указал на три неочевидных симптома коронавируса.
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