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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса 

Александра Нечаева 37 минут назад
За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса. Зафиксированные в 85 регионах случаи заболевания в 21,1% не имели клинических проявлений.
За сутки вздоровело полностью 27296 человек, зафискировано 510 летальных исходов.
По регионам случаи заболевания коронавирусом распределились таким образом:
Стопкоронавирус.РФ
На сегодняшней день в России выявлено 2 242 633 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, зафиксировано 39 068 летальных исходов, полностью выздоровело 1 739 470 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в России усомнились в "истинной" причине пандемии коронавируса.
Коронавирус , Видео
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