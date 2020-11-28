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За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса. Зафиксированные в 85 регионах случаи заболевания в 21,1% не имели клинических проявлений.

За сутки вздоровело полностью 27296 человек, зафискировано 510 летальных исходов.

По регионам случаи заболевания коронавирусом распределились таким образом:

Стопкоронавирус.РФ

На сегодняшней день в России выявлено 2 242 633 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, зафиксировано 39 068 летальных исходов, полностью выздоровело 1 739 470 человек.