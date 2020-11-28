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Стопкоронавирус.рф

Врач указал на три неочевидных симптома коронавируса 

Александра Нечаева 1 час назад
Врач-терапевт Александр Мельников в интервью изданию “Лента.ру” перечислил признаки проявления коронавирусной инфекции, на которые мало кто обращает внимание. Специалист отметил, что эти симптомы не слишком очевидны и редко ассоциируются с заражением COVID-19.
Речь идет о проявлении инфекций на коже, нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта и бессоннице.

«Они (признаки) не очень редкие, но просто о них меньше говорят»,

— отметил врач.
При этом эксперт заметил, что при заражении коронавирусной инфекцией могут наблюдаться практически любые симптомы ОРВИ.
На бессонницу же Мельников рекомендовал обратить особое внимание, отметив, что нарушения сна могут быть симптомом вообще любой инфекции, поскольку бессонница очень часто возникает на фоне повышенной температуры.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало известно, чем опасно ожирение при коронавирусе.
Коронавирус , Видео
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