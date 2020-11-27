Стало известно, чем опасно ожирение при коронавирусе 

Директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказа, чем опасно ожирение у заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Эндокринолог отметила, что жировая ткань может стать активной средой для воспалительных процессов, которые нарушают иммунитет и мешают ему стабилизироваться.

Мокрышева отметила, что ожирение не просто так называют "болезнью болезней", так как она влияет на метаболические, сердечно-сосудистые, дыхательные, опорно-двигательные и онкологические осложнения.

Одним из самых опасных последствий лишнего веса, как считает эксперт, является сахарный диабет. Болезнь развивается, если жир накапливается во внутренних органах. При этом, медицине еще неизвестна причина, при которой жировые отложения переходят в печень, почки, желудок, сердце и друге органы.