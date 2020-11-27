Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Стало известно, чем опасно ожирение при коронавирусе 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стало известно, чем опасно ожирение при коронавирусе
Фото: depositphotos.com
Директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказа, чем опасно ожирение у заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Эндокринолог отметила, что жировая ткань может стать активной средой для воспалительных процессов, которые нарушают иммунитет и мешают ему стабилизироваться.
Мокрышева отметила, что ожирение не просто так называют "болезнью болезней", так как она влияет на метаболические, сердечно-сосудистые, дыхательные, опорно-двигательные и онкологические осложнения.
Одним из самых опасных последствий лишнего веса, как считает эксперт, является сахарный диабет. Болезнь развивается, если жир накапливается во внутренних органах. При этом, медицине еще неизвестна причина, при которой жировые отложения переходят в печень, почки, желудок, сердце и друге органы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые заявили о существовании генов предрасположенности к коронавирусу.
Видео дня. Почему возникает вздутие живота
Комментарии 2
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение