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Названы продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19 

Мария Грибова 1 час назад
Названы продукты, ускоряющие выздоровление от COVID
Фото: РИА Новости
Британские ученые разобрались, как иммунное питание влияет на реабилитацию людей, переболевших коронавирусом, и назвали продукты, ускоряющие выздоровление. Результаты опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.
Исследователи Эмма Дербишир и Джоан Деланж провели анализ научных публикаций, посвященных продуктам и добавкам, которые помогают восстановиться после коронавируса. Особое внимание уделили влиянию лечебного питания на иммунную систему людей старше 65 лет.
Эксперты объяснили, что есть врожденный и адаптивный иммунитет. И с возрастом обе иммунные функции снижаются. Одна из причин — дефицит питательных веществ. Пожилым людям необходимо его восполнять с помощью специального иммунного питания. Ученые, в свою очередь, составили рекомендации по лечебному питанию для перенесших COVID-19. Туда вошли продукты, богатые витаминами C, D и цинком.
Продукты с витамином C (брокколи, черная смородина, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины) укрепляют барьерную функцию эпителия дыхательной системы, что ограничивает вторжение патогенов и не дает им спуститься в нижние дыхательные пути. Это, по мнению исследователей, помогает предотвратить пневмонию. Также рекомендуется включить в рацион пищевые добавки с витамином D — до 50 микрограммов в день. А цинк (богатые цинком крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца) — это сигнальный элемент, запускающий иммунные функции.
При этом исследователи отметили, что их рекомендации разработаны для здоровых в целом людей. Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стало известно, чем опасно ожирение при коронавирусе.
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