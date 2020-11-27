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Врач высказался о выпадении зубов из-за COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Врач высказался о выпадении зубов из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался об информации о том, что у пациентов с COVID-19 выпадают зубы. Слова эксперта передает РИА Новости.
В газете New York Times появилась информация о том, что коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Дело в том, что некоторые пациенты переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения.
Жемчугов, в свою очередь, рассказала, что у пациентов с коронавирусом не наблюдается проблем с выпадением зубов. Однако он добавил, что, возможно, для появления такого вида последствий прошло слишком мало времени.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван процент россиян с антителами к коронавирусу.
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