Врач высказался о выпадении зубов из-за COVID-19 

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался об информации о том, что у пациентов с COVID-19 выпадают зубы. Слова эксперта передает РИА Новости

В газете New York Times появилась информация о том, что коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Дело в том, что некоторые пациенты переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения.

Жемчугов, в свою очередь, рассказала, что у пациентов с коронавирусом не наблюдается проблем с выпадением зубов. Однако он добавил, что, возможно, для появления такого вида последствий прошло слишком мало времени.