Назван процент россиян с антителами к коронавирусу 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, какой процент россиян имеет антитела к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт сослался на слова мэра Москвы Сергея Собянина и академика Алексея Тутельяна из Роспотребнадзора. Согласно их словам, в Москве иммунитет к COVID-19 имеет не меньше половины жителей.
"В районе 13 ноября академик Тутельян из Роспотребнадзора заявил, что в мегаполисе число людей, которые имеют иммунитет к коронавирусу, превышает 60%, мэр Москвы заявил, что по Москве аналогичные данные — в районе 50%. Следовательно, у второй части населения есть шанс либо встретиться с вирусом, заразиться, либо не встретиться. Вероятность того, что мы уже находимся во второй половине всего этого эпидемического процесса, подтверждены двумя источниками, которые обладают определённой информированностью"
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо условие для снижения риска заражения коронавирусом.