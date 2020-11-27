За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев за все время пандемии достигло 2 215 533. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687) и Московской области (1058). Сообщается, что 22,6% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 496 летальных исходов. Полностью выздоровело 26 682 человека.