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В России выявлено 27 543 новых случая коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев за все время пандемии достигло 2 215 533. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687) и Московской области (1058). Сообщается, что 22,6% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 496 летальных исходов. Полностью выздоровело 26 682 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский врач назвал условия для почти полного снижения риска заражения коронавирусом.
Коронавирус , Видео
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