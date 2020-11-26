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Стопкоронавирус.рф

Названы побочные эффекты от вакцин против COVID-19 

Стелла Шмель 2 часа назад
Любаяя вакцина от коронавируса может вызывать побочные эффекты. Об этом заявили в Американской медицинской ассоциации, сообщает Newsweek.
Тем не менее, специалисты обнаружили, что вакцины от Moderna и Pfizer, вводимые в двух дозах с интервалом примерно в один месяц, эффективны в 95% случаев против коронавируса. Побочные эффекты могут быть, но они будут временны и не представляют опасности для жизни, заявляют медики, которые утверждают, что данную вакцину вводят несколькими инъекциями для того, чтобы сформировался устойчивый иммунитет.
Также специалисты отметили, что подробные данные о безопасности вакцины Pfizer еще не опубликованы, но представители компании BioNTech настаивают, что серьезной опасности для здоровья нет. Ученые фиксируют утомляемость и головные боли в качестве основных возможных побочных эффектов.
На фоне введения вакцины от Moderna может возникать боль в месте укола. После второй дозы у некоторых пациентов проявляется усталость. Также могут возникать мышечные боли и боли в суставах, а также головная боль.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперт назвал неоправданным риском преднамеренное заражение COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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