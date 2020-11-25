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Стопкоронавирус.рф

Выздоровевшие от коронавируса жалуются на новый симптом 

Мира Маркина 2 часа назад
Выздоровевшие от коронавируса жалуются на новый симптом
Фото: depositphotos.com
Пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на нарушение когнитивных функций мозга. Врачи объяснили, с чем это может быть связано.
Люди, перенесшие COVID-19 в среднетяжелой или в тяжелой форме, начали жаловаться на провалы в памяти и потерю ориентации в пространстве, а также на другие нарушения функций работы мозга.

«Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем»,

— рассказывает пациентка, переболевшая коронавирусом.
По словам медиков, такие последствия COVID-19 могут быть связаны с интоксикацией организма. Она оказывает негативное влияние в первую очередь на нервную систему, что и провоцирует подобные нарушения. Об этом сообщает "Российская газета.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм»,

— заявил врач-реабилитолог Николай Дихтяренко.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вирусолог раскрыл самые страшные последствия COVID-19.
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