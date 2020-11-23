Вирусолог раскрыл самые страшные последствия COVID-19 

"Если случится существенное поражение лёгких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия",

— пояснил эксперт, которого цитирует Lenta.ru.

При этом эксперт уверен, что последствия воздействия коронавируса на дыхательную систему обратимы. А вот утверждение о том, что коронавирус способен поразить и другие органы, Аграновский поставил под сомнение. По мнению специалиста, такие выводы можно делать только после предъявления научных доказательств.