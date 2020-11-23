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Стопкоронавирус.рф

Вирусолог раскрыл самые страшные последствия COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Вирусолог раскрыл самые страшные последствия COVID-19
Фото: depositphotos.com
Профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский назвал самые страшные последствия COVID-19.

"Если случится существенное поражение лёгких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия",

— пояснил эксперт, которого цитирует Lenta.ru.
При этом эксперт уверен, что последствия воздействия коронавируса на дыхательную систему обратимы. А вот утверждение о том, что коронавирус способен поразить и другие органы, Аграновский поставил под сомнение. По мнению специалиста, такие выводы можно делать только после предъявления научных доказательств.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вирусолог предсказал окончание пандемии.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , МГУ , Lenta.ru
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