Создано новое средство против гриппа и COVID-19 

Ученые Университета Пердью в США разработали новый метод лечения вирусных инфекций, например, гриппа, который также может оказаться эффективным в борьбе с другими патогенами, включая ВИЧ и COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи создали противовирусные таргетные препараты, нацеленные на инфицированные клетки и не наносящие вреда здоровью. Для этого специалисты синтезировали молекулу, соединив занамивир — ингибитор вирусного фермента нейраминидазы — с динитрофинилом, который специфически воздействует на поверхность свободных вирусов и инфицированных вирусами клеток. Как оказалось, молекула одновременно подавляет высвобождение вирусов из клетки и устраняет как сами вирусы, так и зараженные клетки.

Интраназальное или внутрибрюшинное введение разовой дозы препарата мышам, инфицированных вирусом, устраняет распространенные репрезентативных штаммов вирусов гриппа A и B. По словам ученых, эти результаты могут быть применимы для других вирусов, в том числе SARS-CoV-2, гепатита В и респираторно-синцитиального вируса.