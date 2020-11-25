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Создано новое средство против гриппа и COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Создано новое средство против гриппа и COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Пердью в США разработали новый метод лечения вирусных инфекций, например, гриппа, который также может оказаться эффективным в борьбе с другими патогенами, включая ВИЧ и COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Исследователи создали противовирусные таргетные препараты, нацеленные на инфицированные клетки и не наносящие вреда здоровью. Для этого специалисты синтезировали молекулу, соединив занамивир — ингибитор вирусного фермента нейраминидазы — с динитрофинилом, который специфически воздействует на поверхность свободных вирусов и инфицированных вирусами клеток. Как оказалось, молекула одновременно подавляет высвобождение вирусов из клетки и устраняет как сами вирусы, так и зараженные клетки.
Интраназальное или внутрибрюшинное введение разовой дозы препарата мышам, инфицированных вирусом, устраняет распространенные репрезентативных штаммов вирусов гриппа A и B. По словам ученых, эти результаты могут быть применимы для других вирусов, в том числе SARS-CoV-2, гепатита В и респираторно-синцитиального вируса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19.
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