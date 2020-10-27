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Стопкоронавирус.рф

Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что препарат против коронавируса поможет изменить ситуацию в борьбе с инфекцией.
В рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", проводимой в ходе форума "Здоровое общество", Мурашко заявил, что на данный момент абсолютно эффективный препарат от COVID-19 отсутствует.

"Мы получили некоторые варианты борьбы с вирусом, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет".

Ранее "Рамблер" сообщал, почему россияне едут в Турцию за таблетками.
Коронавирус , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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