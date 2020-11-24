Назван самый ранний и незаметный симптом COVID-19 

Группе ученых из Испании удалось выяснить, что у пациента с коронавирусом один из симптомов возникает раньше, чем остальные проявления инфекции. Подробно об исследовании сказано на сайте препринтов medRxiv.

Как считают специалисты, у больного коронавирусом возникают сухость и неприятные ощущения в носу еще до того, как тот потеряет возможность чувствовать запахи и вкус еды.

Изменение или полную потерю запаха и вкуса отмечают порядка 80% пациентов с положительным тестом на COVID-19. Ученые считают, что потеря обоняния при коронавирусе связана с тем, что бокаловидные клетки перестают выделять слизь, которая необходима молекулам одорантов (веществ, отвечающих за запахи). И те попросту не могут прилипнуть в нужным рецепторам.