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Стопкоронавирус.рф

Назван самый ранний и незаметный симптом COVID-19 

Стелла Шмель 2 часа назад
Группе ученых из Испании удалось выяснить, что у пациента с коронавирусом один из симптомов возникает раньше, чем остальные проявления инфекции. Подробно об исследовании сказано на сайте препринтов medRxiv.
Как считают специалисты, у больного коронавирусом возникают сухость и неприятные ощущения в носу еще до того, как тот потеряет возможность чувствовать запахи и вкус еды.
Изменение или полную потерю запаха и вкуса отмечают порядка 80% пациентов с положительным тестом на COVID-19. Ученые считают, что потеря обоняния при коронавирусе связана с тем, что бокаловидные клетки перестают выделять слизь, которая необходима молекулам одорантов (веществ, отвечающих за запахи). И те попросту не могут прилипнуть в нужным рецепторам.
Ранее "Рамблер" писал, что Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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