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В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19
Фото: depositphotos
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какой признак коронавируса должен насторожить человека больше всего.
По ее мнению, появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением коронавирусной инфекции.

"Такое проявление болезни требует срочного обращения за медицинской помощью. Сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции", — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее "Рамблер" сообщал о разрушении легких при COVID-19.
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